La carità è il solo tesoro che si aumenta col dividerlo.

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Aforisma di Cesare Cantù
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Breve biografia di Cesare Cantù
Cesare Cantù nasce a Brivio (Lecco) il giorno 5 dicembre 1804. Compiuti gli studi a Milano presso il Collegio barnabita di Sant'Alessandro, a soli 17 anni (1821) ottiene il posto di supplente di grammatica a Sondrio, città dove resterà sino al 1827.
Successivamente a fino al 1832 sarà a Como, poi a Milano, dove insegna al collegio...
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