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Frase di Andrea Bocelli

I duetti mi affascinano, mi piace dividere la scena con qualcuno.

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Breve biografia di Andrea Bocelli

È senza dubbio la voce italiana più amata nel mondo degli ultimi 15 anni, soprattutto a livello internazionale dove la gente fa a gara per comprare i suoi dischi e dove tutti apprezzano, come lui stesso ammette, i prodotti veramente e genuinamente italiani. E cosa c'è di più italiano di una voce coltivata nel melodramma e prestata,...
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