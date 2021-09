Nasce come Tomas Straussler a Zlin, Cecoslovacchia, il 3 luglio 1937. Nato in una famiglia ebrea, a causa delle persecuzioni naziste si trasferisce con i genitori a Singapore. Poi per sfuggire l'invasione giapponese emigra in India dove riceve un'educazione di stampo britannico. Durante questo nuovo esodo, perde il padre. La madre si sposerà nuovamente unendosi con il maggiore britannico Kenneth Stoppard da cui Tom prende il cognome. La famiglia Stoppard fa ritorno in Inghilterra solo nel 1946; qui il giovane Tom lascia il...continua la lettura su Biografieonline.it