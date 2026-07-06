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Frase di Simona Ventura
Mi ricarico sempre in America: è un paese straordinario, dove mi trovo benissimo. Anche grazie al fuso orario, che mi obbliga all'inattività, mi rilasso, posso stare tranquilla, fare di più ginnastica. Ci sono solo due posti in cui stacco davvero: l'aereo quando volo per un viaggio intercontinentale e quindi il cellulare è spento per molte ore, e gli Stati Uniti perché quando lì è giorno in Italia è notte e nessuno mi cerca. Qui, invece, il telefono suona in continuazione.
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Breve biografia di Simona Ventura
Simona Ventura nasce a Bologna il giorno 1 aprile 1965. È ancora giovanissima quando si trasferisce a Torino con la famiglia. Frequenta il liceo scientifico e l'ISEF a Torino. La passione per lo sport inizia fin da ragazza, quando partecipa ad alcune competizioni sciistiche. Dal punto di vista calcistico, tifa Torino, tuttavia segue...
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