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Frase di Giuseppe Povia
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Breve biografia di Giuseppe Povia
Giuseppe Povia, più conosciuto solamente come Povia, nasce a Milano il 19 novembre 1972 da una famiglia originaria dell'Isola d'Elba.
Comincia a suonare la chitarra comprando in edicola un manuale "Come imparare la chitarra in 24 ore" e scrive testi già a 14 anni. Compone le sue prime canzoni a diciassette anni: studia musica e paga i...
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