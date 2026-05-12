Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Giuseppe Povia

Finché tu
cerchi la passione
troverai solo il frutto
non l'Emozione.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Giuseppe Povia

Giuseppe Povia, più conosciuto solamente come Povia, nasce a Milano il 19 novembre 1972 da una famiglia originaria dell'Isola d'Elba. Comincia a suonare la chitarra comprando in edicola un manuale "Come imparare la chitarra in 24 ore" e scrive testi già a 14 anni. Compone le sue prime canzoni a diciassette anni: studia musica e paga i...
continua leggendo la:
Biografia di Giuseppe Povia su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail