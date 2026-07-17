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Aforisma di Camila Raznovich
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Breve biografia di Camila Raznovich
Camila Raznovich è una conduttrice televisiva italiana. Nasce a Milano il 13 ottobre 1974 da padre argentino di origine russa, Mario Israel Raznovich (di religione ebraica), e madre italiana, Nicla Nardi (di religione cattolica).
Camila Raznovich
Cresciuta in una comunità hippy in India, con i genitori che per molti anni hanno...
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