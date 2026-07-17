Camila Raznovich è una conduttrice televisiva italiana. Nasce a Milano il 13 ottobre 1974 da padre argentino di origine russa, Mario Israel Raznovich (di religione ebraica), e madre italiana, Nicla Nardi (di religione cattolica). Camila Raznovich Cresciuta in una comunità hippy in India, con i genitori che per molti anni hanno...

continua leggendo la:

Biografia di Camila Raznovich su Biografieonline.it