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Aforisma di Camila Raznovich

Stiamo assistendo ad una grande indipendenza della donna. Oggigiorno il ruolo che una volta storicamente apparteneva all'uomo è spesso ricoperto dalla donna: probabilmente la società attuale non è ancora preparata a assistere a una tale inversione di ruoli.

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Breve biografia di Camila Raznovich

Camila Raznovich è una conduttrice televisiva italiana. Nasce a Milano il 13 ottobre 1974 da padre argentino di origine russa, Mario Israel Raznovich (di religione ebraica), e madre italiana, Nicla Nardi (di religione cattolica). Camila Raznovich Cresciuta in una comunità hippy in India, con i genitori che per molti anni hanno...
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Biografia di Camila Raznovich su Biografieonline.it

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