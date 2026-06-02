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Frase di Giovanni Sartori

Il pessimismo dell'intelligenza va combattuto da un ottimismo della volontà.

[Frase resa famosa da Antonio Gramsci]

Breve biografia di Giovanni Sartori

Giovanni Sartori nasce a Firenze il giorno 13 maggio 1924. Consegue la laurea in Scienze Politiche presso l'Università di Firenze nel 1946. Alcuni anni più tardi, nella stessa università, diviene professore di Storia della Filosofia Moderna, Scienza della Politica e Sociologia. Ha insegnato Filosofia Moderna e Logica alle università...
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