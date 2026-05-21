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Aforisma di Maurizio Sacconi
In Italia si vive l'apprendistato come alternativa alla scelta della formazione “vera”: quella della scuola. Quando ho fatto la riforma dell'apprendistato – meglio, quando l'ha fatta Marco Biagi, io sono stato suo strumento – qualcuno mi ha detto: “Bisogna cambiargli nome. Non si può dargli un nome che ricorda la falegnameria, bisogna dargli un nome inglese, che so, ‘apprenticeship'”. Appunto, apprendistato. L'anello di congiunzione tra scuola e lavoro è fondamentale.
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Breve biografia di Maurizio Sacconi
Maurizio Sacconi nasce a Conegliano Veneto (Treviso) il 13 luglio 1950. Laureati in giurisprudenza, insegna Economia del lavoro presso la facoltà di economia della Università degli studi di Roma Tor Vergata.
Dal 1979 e fino al 1994 è deputato al Parlamento italiano per quattro legislature, durante le quali ha svolto l'attività...
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