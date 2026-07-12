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Frase di Mario Draghi

Imposte elevate si traducono in meno autofinanziamento, meno patrimonio, minor capacità di far credito.

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Breve biografia di Mario Draghi

Mario Draghi nasce a Roma il 3 settembre 1947. Consegue la laurea in Economia con 110 e lode presso l'Università La Sapienza di Roma, nel 1970. Perfeziona i suoi studi presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology) ottenendo il PhD nel 1976. Dal 1975 al 1978 insegna in qualità di professore incaricato nelle università di...
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Biografia di Mario Draghi su Biografieonline.it

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