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Frase di Mario Draghi
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Breve biografia di Mario Draghi
Mario Draghi nasce a Roma il 3 settembre 1947. Consegue la laurea in Economia con 110 e lode presso l'Università La Sapienza di Roma, nel 1970. Perfeziona i suoi studi presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology) ottenendo il PhD nel 1976.
Dal 1975 al 1978 insegna in qualità di professore incaricato nelle università di...
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