Non mi interessa la firma. Se mi piace un completino lo compro anche su una bancarella del mercato.

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Frase di Lucilla Agosti
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Breve biografia di Lucilla Agosti
Lucilla Agosti nasce a Milano il giorno 8 settembre 1978. Figlia del medico radiologo Edoardo Agosti, dopo aver studiato teatro inizia a lavorare come attrice, recitando in un allestimento de "La strana coppia", celebre commedia di Neil Simon. Successivamente affronta uno dei primi provini di Rete A, all'epoca della fondazione...
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