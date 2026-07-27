DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Gesualdo Bufalino
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Gesualdo Bufalino
Nato il 15 novembre 1920 a Comiso (Ragusa), Gesualdo Bufalino si è rivelato tardivamente al mondo letterario - grazie soprattutto al "lancio" fatto dall'amico Leonardo Sciascia - con il breve romanzo "Diceria dell'untore" (1981), in cui una degenza in sanatorio negli anni dell'immediato dopoguerra è evocata con un ricco impiego di mezzi...
continua leggendo la:
Biografia di Gesualdo Bufalino su Biografieonline.it