Lucilla Agosti nasce a Milano il giorno 8 settembre 1978. Figlia del medico radiologo Edoardo Agosti, dopo aver studiato teatro inizia a lavorare come attrice, recitando in un allestimento de "La strana coppia", celebre commedia di Neil Simon. Successivamente affronta uno dei primi provini di Rete A, all'epoca della fondazione dell'emittente, e viene scelta per condurre "Azzurro", programma dedicato alla musica e agli artisti italiani. Nell'estate 2004 conduce alcune serate live: il Main Stage all'Arezzo Wave Love Festival e la...continua la lettura su Biografieonline.it