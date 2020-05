La farfalle mi seguono sempre, ovunque io vada.

Frasi di Mariah Carey Cantante statunitense Scarica il PDF con tutte le frasi di Mariah Carey Download PDF

Breve biografia di Mariah Carey

Mariah Carey nasce a Huntington (Virginia, USA) il giorno 27 marzo del 1970 da madre irlandese e da padre venezuelano. Molto popolare durante gli anni '90, dopo qualche anno di crisi torna alla ribalta nel 2005 con il disco "The Emancipation of Mimi". Decimo album registrato in studio, secondo pubblicato per la sua terza casa discografica, con questo lovoro Mariah Carey ha superato il primato di singoli Numero Uno in classifica detenuto da Elvis Presley, ma non quello dei Beatles che contano ben 20 hit al primo posto durante la...continua la lettura su Biografieonline.it

