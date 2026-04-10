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Frase di Aldo Busi

Che baracconata, la normalità.

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Breve biografia di Aldo Busi

Aldo Busi nasce il 25 febbraio 1948 a Montichiari (Brescia). Esce di casa all'età di 14 anni, costretto dal padre ad abbandonare gli studi. Aldo comincia così a lavorare come cameriere in diverse località del Garda. Si sposta poi viaggiando e accumulando esperienze tra Milano, Parigi, Berlino, New York e Londra. Lavora come interprete...
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Biografia di Aldo Busi su Biografieonline.it

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