Nato nel 1940 ad Harlem, per un curioso scherzo del destino Al Pacino è proprio di origini siciliane, proviene cioè dalla stessa terra a cui in un certo senso deve la popolarità. Infatti, la sua affermazione internazionale nell'ambito delle stelle hollywoodiane di ogni tempo è legata all'interpretazione del boss mafioso in quel capolavoro della cinematografia che è "Il Padrino" di Francis Ford Coppola. Divertente poi notare, a distanza di anni, che per il ruolo di Michael Corleone l'attore non si sentiva assolutamente adeguato.... continua su Biografieonline.it