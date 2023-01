Francesco Algarotti nasce a Venezia il giorno 11 dicembre 1712 in una famiglia di commercianti. Inizialmente studia a Roma sotto la guida del religioso architetto Carlo Lodoli; Algarotti continua poi gli studi a Bologna, dove affronta in modo ampio diverse discipline scientifiche, con particolare attenzione all'astronomia, sotto la guida di Eustachio Manfredi. Si trasferisce infine a Firenze per completare la propria preparazione letteraria. Ha solo 23 anni quando nel 1735 inizia a viaggiare per l'Europa: raggiunge Parigi, centro... continua su Biografieonline.it