Non è tempo di dormire perché il Paradiso non è fatto per i poltroni.

Filippo Neri nasce a Firenze il giorno 21 luglio 1515, secondogenito di in una famiglia di condizioni agiate. Nel periodo in cui nasce il piccolo Filippo però la famiglia risente delle mutate condizioni politiche del tempo e vive pertanto in un modesto stato economico. Il padre, ser Francesco, è notaio, professione che sarebbe di rilievo se non fosse che la sua cerchia di clienti sia ridotta all'osso; la madre, Lucrezia da Mosciano, proviene da una modesta famiglia rurale, e sarebbe morta poco tempo dopo aver dato alla luce il quarto... continua su Biografieonline.it