Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano.

Lo statista Giovanni Giolitti nasce a Mondovì, nella provincia Cuneese, il giorno 27 ottobre 1842. È figlio di un cancellerie del tribunale e di una nobildonna di origini francesi. Il padre Giovenale muore a causa di una malattia respiratoria mentre lui è ancora in fasce. La madre Enrichetta prende la decisione di tornare dai propri famigliari a Torino. Durante l'infanzia il piccolo Giovanni, o "Gioanin" come viene affettuosamente appellato in famiglia, è attorniato dalle attenzioni dei quattro fratelli celibi delle madre, tra cui