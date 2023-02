Vestiti bene dovunque tu vada, la vita è troppo corta per passare inosservati.

Come diventare famose senza aver mai fatto assolutamente nulla? Basta chiedere la ricetta a Miss Paris Hilton, la miliardaria ereditiera figlia del celebre fondatore della catena alberghiera Hilton, che grazie ad un filmato amatoriale a luci rosse diffuso sul web è riuscita a catalizzare su di sé l'attenzione dei media mondiali. E così adesso la conoscono tutti. La silfide americana era conosciuta anche in precedenza per il suo fondamentale contributo dato all'umanità: quello di partecipare a migliaia di party, festini, ricevimenti... continua su Biografieonline.it