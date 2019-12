Ricordiamoci che i figli non sono figli nostri. Siamo solo la porta per cui entrano nel mondo.

Frasi di Beppe Severgnini Giornalista e scrittore italiano Scarica il PDF con tutte le frasi di Beppe Severgnini Download PDF

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sui figli

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Beppe Severgnini

L'umorismo irresistibile, la sapidità delle osservazioni, il coraggio di non prendersi troppo sul serio in un Paese dove abbondano i Soloni, sono fra i pregi maggiori di Beppe Severgnini, uno dei giornalisti più amati d'Italia. Un affetto che si è conquistato sul campo non solo per la capacità di trattare i temi più disparati (dai più complessi resoconti di politica internazionale alle sofferenze della sua squadra del cuore), ma anche per la rara oggettività di cui si è dimostrato capace. Editorialista del "Corriere della sera" da...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi