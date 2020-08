Publio Ovidio Nasone nasce il 20 marzo del 43 a. C. a Sulmona da una famiglia illustre di rango equestre. Alla giovane età di dodici anni Ovidio lascia Sulmona per trasferirsi insieme al fratello a Roma, dove studia nelle eccellenti scuole di eloquenza e di retorica. Nel corso dei suoi studi ha come maestri Marco Porcio Latrone e Marco Arellio Fusco. Il padre vorrebbe che Ovidio intraprendesse la carriera di oratore, ma quest'ultimo si sente più incline alla poesia. Presto abbandona gli studi che ha intrapreso a Roma, per...continua la lettura su Biografieonline.it