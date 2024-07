Camille Pissarro nasce nelle Antille danesi il 10 luglio 1830; il padre è un ebreo francese di origine portoghese, mentre la madre è creola. Con il permesso della famiglia si reca a Parigi nel 1842 per studiare presso il Collegio Savary di Passy. Cinque anni dopo, finiti gli studi, il giovane Camille torna nella sua terra natale per aiutare la famiglia a gestire l'emporio. Per quattro anni resta a Saint Thomas, lavorando insieme al padre come commesso, ma la sua vera passione è l'arte. Presto abbandona Saint Thomas e si reca in... continua su Biografieonline.it