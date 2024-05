Non si deve parlare di corda in casa dell'impiccato.

Miguel de Cervantes Saavedra nasce il 29 settembre 1547 ad Alcalà de Henares, in Spagna. Proviene da una famiglia di modeste condizioni; il padre è un "povero chirurgo" che svolge la professione senza avere né una laurea né un grande prestigio sociale. La famiglia Cervantes deve spesso cambiare città a causa della drammatica situazione finanziaria in cui versa, a causa dei continui debiti del padre. Insieme alla famiglia, Miguel soggiorna in varie città come Cordova, Valladolid, Siviglia e Madrid. Per il giovane non è possibile... continua su Biografieonline.it