Riponi la tua fiducia in Dio, e tieni asciutta la tua polvere da sparo.

Oliver Cromwell nasce il 25 aprile 1599 a Hantingdon, in Inghilterra. Il padre è Robert Cromwell, uno scudiero inglese figlio di un cavaliere e la madre è Elizabeth Stuard. Cromwell inizia gli studi accademici frequentando il Sidney Sussex College di Cambridge, dove riceve un'istruzione fondata sui principi puritani. Successivamente lascia l'Università di Cambridge per trasferirsi a Londra, dove frequenta dei corsi di legge e sposa Elizabeth Bourchier. Nel 1620 è costretto a lasciare Londra, poiché deve tornare a Hantingdon per...