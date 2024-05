Un uomo di carattere non ha un buon carattere.

Jules Renard nasce a Châlons-du-Maine, nella regione della Mayenne, in Francia, il 22 febbraio del 1864. È stato un importante scrittore francese, oltre che drammaturgo e critico letterario, famoso anche per i suoi aforismi. Sin dal 1866, quando cioè ha appena due anni, il piccolo Jules è a Chitry-les-Mines, a tre chilometri da Corbigny, nel Nièvre, paese di suo padre e di cui diventerà sindaco, molti anni dopo. È, questo, il luogo dell'infanzia, che trascorre immerso nella natura e di cui serba sempre un piacevole ricordo, come... continua su Biografieonline.it