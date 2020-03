Il modo migliore per difendersi da un nemico è non comportarsi come lui.

Frasi di Marco Aurelio Imperatore romano Scarica il PDF con tutte le frasi di Marco Aurelio Download PDF

Breve biografia di Marco Aurelio

Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto (noto anche come Marco Annio Vero) nasce il 26 aprile 121 d. C a Roma. La sua famiglia, originaria della Betica, è importante: il padre, infatti, è un console. Il giovane Marco riceve un'educazione dal maestro Frontone, che gli impartisce lezioni di retorica. E' anche interessato alla filosofia stoica. Nel 138 d. C. viene adottato dall'imperatore Antonino Pio, per cui prende il nome di Marco Aurelio Valerio. L'anno successivo l'imperatore lo proclama erede al trono imperiale e Marco prende il...continua la lettura su Biografieonline.it

