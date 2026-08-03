Alto e Glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio.

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Frase di San Francesco d'Assisi
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Breve biografia di San Francesco d'Assisi
San Francesco D'Assisi nasce ad Assisi tra il dicembre 1181 e il settembre 1182. Alcuni indicano come probabile data di nascita il 26 settembre 1182. Il padre, Pietro Bernardone dei Moriconi, è un ricco mercante di stoffe e spezie, mentre la madre, Pica Bourlemont, è di estrazione nobile. La leggenda racconta che Francesco viene...
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