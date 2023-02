I cimiteri sono pieni di persone indispensabili.

Georges Benjamin Clemenceau nasce a Mouilleron en Pareds, nella conservatrice Vandea (dipartimento francese parte della regione della Loira) il 28 settembre 1841. La famiglia è repubblicana, solidamente anticlericale, il padre aveva inoltre preso parte ai moti del 1848. Ancora studente pubblica due giornali di orientamento radicale e incorre nella repressione del governo ultraconservatore di Napoleone III, passando qualche settimana in carcere. Si laurea in medicina nel 1865, poi parte per gli Stati Uniti dove resterà per quattro... continua su Biografieonline.it