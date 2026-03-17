Chi cerca non trova, ma chi non cerca viene trovato.

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Aforisma di Franz Kafka

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Breve biografia di Franz Kafka

Scrittore boemo di lingua tedesca, nasce a Praga nel 1883. Figlio di un agiato commerciante ebreo, ebbe con il padre un tormentato rapporto, notevolmente documentato nella celebre e commovente "Lettera al padre" nella quale si configurano in modo netto le caratteristiche della complessa personalità dello scrittore e le origini familiari...
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