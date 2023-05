Enrico Bertolino nasce a Milano il giorno 4 luglio 1960. Conseguita la laurea in Economia alla prestigiosa università milanese Bocconi inizia a lavorare in campo bancario nel settore delle risorse umane. Coltiva negli anni la passione per il cabaret e dopo una lunga gavetta sui palchi dei locali milanesi, e non solo (è vincitore del festival "BravoGrazie"), approda alla televisione; l'esordio arriva nel 1996 sull'emittente Italia 7: lo spettacolo si intitola "Seven Show". Ha modo poi di apparire in uno spot pubblicitario girato e... continua su Biografieonline.it