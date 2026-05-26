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Frase di Alcide De Gasperi

Ci sono molti che nella politica fanno solo una piccola escursione, come dilettanti, ed altri che la considerano e tale è per loro, come un accessorio di secondarissima importanza. Ma per me, fin da ragazzo, era la mia carriera, la mia missione.

[6 agosto 1927]
Lettere dalla prigione

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Nato il 3 aprile 1881 a Pieve Tesino (Trento), Alcide De Gasperi è stato un protagonista della ricostruzione politica ed economica dell'Italia dopo la seconda guerra mondiale e leader dei governi di centro formatisi a partire dal 1947. Dato che alla sua nascita il territorio trentino apparteneva ancora all'Impero austro-ungarico...
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