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Frase di Alcide De Gasperi
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Breve biografia di Alcide De Gasperi
Nato il 3 aprile 1881 a Pieve Tesino (Trento), Alcide De Gasperi è stato un protagonista della ricostruzione politica ed economica dell'Italia dopo la seconda guerra mondiale e leader dei governi di centro formatisi a partire dal 1947.
Dato che alla sua nascita il territorio trentino apparteneva ancora all'Impero austro-ungarico...
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