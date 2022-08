I miei ricordi sono dentro di me - non sono cose oppure luoghi - e posso portarli ovunque.

Olivia Newton-John nasce a Cambridge (Inghilterra), il 26 settembre 1948, da Brin Newton-John e da Irene Born. La madre è la figlia del fisico, professor Max Born, vincitore del premio Nobel proprio per la fisica. Da bambina, all'età di circa quattro anni, si sposta con la famiglia nella città di Melbourne, in Australia. Evidentemente con doti spiccate di canto, appena quindicenne entra a far parte di un gruppo formato da sole ragazze, le "Soul Four", quest'esperienza positiva le fa tentare un'audizione per uno Show televisivo, "Sing... continua su Biografieonline.it