Harlan Jay Ellison nasce il 27 maggio 1934 a Cleveland, in Ohio, da una famiglia ebrea. Trasferitosi a Painesville da bambino, ritorna nella città natale dopo la morte del padre, avvenuta nel 1949. Dopo aver svolto diversi lavoretti e lasciato più volte casa, si iscrive all'università, ma dopo un anno e mezzo viene cacciato per essersi comportato in maniera violenta nei confronti di un professore. Nel 1955 Ellison si sposta a New York, e nella Grande Mela inizia la sua carriera di scrittore: in soli due anni sono più di cento gli...continua la lettura su Biografieonline.it