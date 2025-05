Un problema è una possibilità che ti viene offerta per fare meglio.

Duke Ellington (il cui vero nome è Edward Kennedy) nasce il 29 aprile 1899 a Washington. Inizia a suonare in maniera professionale ancora adolescente, negli anni Dieci, nella sua città natale come pianista. Dopo alcuni anni trascorsi a esibirsi in locali da ballo insieme con Otto Hardwick e Sonny Greer, grazie a quest'ultimo si...

continua leggendo la:

Biografia di Duke Ellington su Biografieonline.it