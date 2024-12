Jeffrey Leon Bridges nasce il 4 dicembre 1949 a Los Angeles da una famiglia di attori: suo padre è Lloyd Bridges, mentre sua madre è Dorothy Simpson; suo fratello, invece, è l'attore Beau Bridges. Fin da bambino nel mondo dello spettacolo. In televisione partecipa a "Sea hunt" nel 1958, a "The Lloyd Bridges Show" nel 1962, a "The...

continua leggendo la:

Biografia di Jeff Bridges su Biografieonline.it