Paolo Conte nasce il 6 gennaio 1937 e già da adolescente coltiva la passione per il jazz classico americano, suonando il vibrafono in piccoli complessi della sua città, Asti. Inizia prima insieme al fratello Giorgio, poi da solo, a scrivere canzoni suggestionate dal cinema, dalla letteratura, dalla vita. In parallelo Conte intraprende anche la carriera di avvocato. La sua "specialità" sarà quella di essere un curatore fallimentare e questa caratteristica in apparenza insignificante è la radice di tre suoi indimenticati capolavori, la...