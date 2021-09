Jonah Tali Lomu, meglio noto solo come Jonah Lomu, nasce ad Auckland, Nuova Zelanda, il 12 maggio del 1975. È considerato uno dei più grandi giocatori di rugby della storia, leggenda degli All Blacks neozelandesi, secondo molti la più forte ala di sempre, prototipo del rugbista moderno, in grado di fondere una massa atletica e una forza fisica da seconda linea con la velocità e la scaltrezza della prima linea classica. La sua storia è nota anche per coloro i quali non sono appassionati di rugby, soprattutto in relazione alla brutta...continua la lettura su Biografieonline.it