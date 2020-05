Quando qualcuno riderà della tua poesia, ridi della sua ignoranza. Cinquecento gocce dal mio mare (2013)

Menotti Lerro nasce ad Omignano, in provincia di Salerno il 22 febbraio 1980. Dopo essersi diplomato, decide di seguire la sempre più crescente pulsione letteraria e si iscrive al corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere, presso l'Università degli Studi di Salerno. Si laurea a pieni voti nel 2004, con una tesi sulla poesia di Eugenio Montale e Thomas Stearns Eliot e, dopo essersi iscritto all'albo nazionale dei giornalisti pubblicisti, lavora per la redazione "Narrativa Italiana e Straniera" della casa editrice Mondadori a...continua la lettura su Biografieonline.it

