Joseph Raymond McCarthy nasce il 14 novembre 1908 nel Wisconsin, in una fattoria di Grand Chute, figlio di Bridget e Tim, una coppia di origini irlandesi. Lasciata la scuola fin da piccolo per dare una mano ai genitori nei campi, ritorna sui banchi e si diploma: a partire dal 1930 va all'università, frequentando dapprima i corsi di ingegneria, e più tardi giurisprudenza. Laureatosi in legge nel 1935 alla Marquette University di Milwaukee, entra a far parte dell'Ordine degli avvocati e trova un impiego presso uno studio legale di