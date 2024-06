[Leggendo il titolo di un giornale] Drogata, stuprata e costretta a tenere all'Inter.

Francesco Salvi nasce il 7 febbraio 1953 a Luino, in provincia di Varese. I suoi primi approcci con il mondo dello spettacolo lo avvicinano al cinema: esordisce nel 1978 nel film di Flavio Mogherini "Per vivere meglio divertitevi con noi", prima di essere diretto da Stelvio Massi in "Sbirro, la tua legge è lenta... la mia no!" e da Valentino Orsini in "Uomini e no". Dopo aver preso parte a "La baraonda", di Florestano Vancini, recita al fianco di Paolo Villaggio nella commedia di Neri Parenti "Fracchia la belva umana", e insieme con... continua su Biografieonline.it