Luigi Calabresi nasce il 14 novembre 1937 a Roma da una famiglia della media borghesia (il padre commercia vini e oli). Dopo avere frequentato il liceo classico "San Leone Magno", nel 1964 si laurea in Giurisprudenza realizzando una tesi sulla mafia siciliana. Alla carriera forense, però, preferisce quella nella polizia, non volendo diventare né avvocato né magistrato. Mentre milita nel movimento cristiano Oasi del padre gesuita Virginio Rotondi, nel 1965 vince il concorso per vice commissario di pubblica sicurezza: dopo avere... continua su Biografieonline.it