Frasi di Erling Haaland

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Erling Haaland
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Calciatore norvegese
21 luglio 2000
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Io faccio il mio lavoro in campo. Dopo la partita voglio fare una doccia e bermi qualche birra fresca con i ragazzi, non rispondere a domande di cui i giornalisti già conoscono la risposta.
Se passassi il tempo a pensare alle voci di mercato, la mia testa esploderebbe e questo non mi aiuterebbe in campo. È sul campo che devo essere al mio meglio e performare. Per farlo, devo essere rilassato.
Reddit (FourFourTwo), agosto 2022
È la mia specialità segnare gol. È come per molte altre cose, sono semplicemente molto bravo a fare gol. Sono abbastanza fortunato. Non so cosa sto facendo ma sì, insomma, è così che vanno le cose.
[Football360, conferenza stampa post-partita, giugno 2026]
L'ho detto per tanto tempo che il mio obiettivo più grande fosse quello di portare la Norvegia a un Mondiale. È quello per cui ho sempre lavorato duro. Ora che è finalmente successo sono davvero felice e super entusiasta di quello che sarà.
[FIFA.com, maggio 2026]
Odio perdere. La cosa peggiore al mondo è perdere.
Posso migliorare in tutto. Se pensi che sia bravo in una cosa, posso sempre diventare ancora più bravo.
Ho cinque palloni delle mie triplette nel letto e dormo benissimo con loro. Sono le mie fidanzate.
Che notte! Hai bisogno di una tripletta? Chiamami!
[NSF Magazine, gennaio 2024]
Non mi preoccupo di infortunarmi. L'infortunio fa parte del nostro lavoro. Probabilmente mi infortunerò di nuovo nella mia vita, non si sa mai cosa può succedere in questo gioco. È uno sport pericoloso.
Il mio primo obiettivo è essere il migliore possibile.
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