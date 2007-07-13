Frasi di Lamine Yamal

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Lamine Yamal
Calciatore spagnolo
13 luglio 2007
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Il mio gioco è nato dalla strada e dalle sfide con i miei cani.
[Sulla spontaneità e l'istinto nel gioco]
Vado contro l'avversario e le gambe fanno le cose da sole. A volte non penso a quello che sto per fare, ma mi viene bene.
Quando giocavo a casa non c'erano regole. Tutto quello che trovavo potevo usarlo per dribblare. Giocare per strada con i miei amici è ciò che rende il mio gioco quello che è.
A quattordici anni mi sono reso conto di avere qualcosa di speciale. Ma ho capito anche che se avessi fatto uno sforzo più grande, sarei potuto arrivare in prima squadra.
Un Barcellona-Madrid, di qualunque categoria sia e in qualunque sport si giochi, rimarrà sempre speciale.
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Yaman, Can
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