PDF GRATIS
Accedi
OK
Non ancora registrato?
Registrati
DOWNLOAD PDF
:
Registrati
e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Toggle navigation
Sezioni
Temi
Frasi sulla natura
Frasi sulle regole
Frasi sul dovere
Frasi sulla superbia
Frasi sul perbenismo
Frasi sulla gentilezza
Frasi sull'appartenenza
Frasi sull'orgoglio
Frasi sulle stelle
Frasi sulla pace
Indice dei temi
Tutti i temi (1334)
Frasi
Commenti alle frasi
Frasi belle
Frasi divertenti
Frasi bellissime
Frasi celebri
Frasi famose
La frase di oggi
Newsletter
Incipit
Epitaffi
Proverbi
Meme
Le frasi più lette
Le immagini più viste
I temi più visitati
Le frasi più lette ieri
Gli autori più letti
Le storie più lette
Le poesie più lette
I proverbi più letti
I film più visti
Le frasi dei film più lette
Frasi con immagini
Frasi belle con immagini
Frasi da condividere
Immagini per le storie Instagram
Immagini di copertina per Facebook
Frasi dei film
Le migliori di sempre
Frasi promozionali dei film
Elenco di tutti i film
Elenco film per genere
Elenco di tutti i registi
Incipit dei film
Frase film della settimana
Storie
Perché quando si è arrabbiati si alza la voce
La laurea della figlia e l'auto d'epoca
L'asino, la tigre e il colore dell'erba
Il destino e la Morte (Leggenda di Samarcanda)
Il cavaliere pentito
Correre attraverso la pioggia
Il lupo nero e il lupo bianco (leggenda Cherokee)
Il vaso di vetro, i sassi, la birra e le priorità della vita
Tutte le storie
Poesie
Autori
Arte
Cinema
Economia
Letteratura
Moda
Musica
Politica
Religione
Scienze
Sport
Storia
TV
Varie
Indice degli autori
Aforismi
Aforismi
Personaggi famosi
Personaggi famosi
D
D
Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé
Frasi di Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé
Calciatore francese
15 maggio 1997
Frasi in elenco
:
9
Scarica tutte le frasi di Ousmane Dembélé in PDF
Download PDF
Voglio vincere tutto. Non sono venuto qui per guardare gli altri sollevare i trofei.
Ho imparato a non dare troppo peso ai giornali. La verità è quella che vivo ogni giorno in allenamento.
Non cambio il mio modo di giocare in base a quello che dice la gente. Resto sempre lo stesso sul campo.
Il Mondiale del 2018 è stato un sogno, ma nel calcio conta solo quello che farai domani, non quello che hai fatto ieri.
Il calcio per me è gioia. Se non ti diverti mentre giochi, non puoi trasmettere nulla a chi ti guarda.
Nel calcio moderno non conta solo il talento, conta la testa. Se sei forte mentalmente, superi tutto.
Le critiche fanno parte del gioco. Io rispondo sul campo, il resto sono solo parole.
Essere ambidestro non è una tattica, è solo il mio modo naturale di vivere il calcio.
A Barcellona ho sofferto molto per gli infortuni, ma mi hanno insegnato a conoscere il mio corpo e a diventare un professionista migliore.
Altri autori di aforismi
Delrio, Graziano
Dench, Judi
Ti è stata utile questa pagina?
Scrivi un commento. La tua opinione è importante per noi e per tutti!
Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail
E-mail
OK