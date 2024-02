[La frase è celebre ma storicamente è errata. Non si ritrova in nessuna delle opere di Machiavelli. Nel capitolo XVIII de Il principe è presente una citazione simile e il famoso motto potrebbe essere considerato una sintesi di questo passaggio: «[...] nelle azioni di tutti gli uomini, e massime de' Principi, dove non è giudizio a chi reclamare, si guarda al fine. Facci adunque un Principe conto di vivere e mantenere lo Stato; i mezzi saranno sempre giudicati onorevoli, e da ciascuno lodati; [...].»]