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Commenti alla frase di Milan Kundera

Un uomo in grado di pensare non è sconfitto anche quando lo è sul serio.

  • Certo, ma solamente se dalla sconfitta uno ne trae un insegnamento.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: martedì 4 agosto alle ore 11:45

  • Vero..
    Anche se rimane il solo pensiero sono ancora possibili segni di vitalità ad es. affettiva o produttiva o decisionale. Senza il pensiero attivo è negata ogni via di uscita dalle difficoltà della vita. In parole più dure: un uomo senza il pensiero non è più un uomo.

    Da: Giorgio Meneghelli
    Data: martedì 4 agosto alle ore 5:44

  • l'uomo è ciò che pensa cioè e' l'essenza del suo essere.un uomo che non si sforza di pensare bene fa offesa alla sua intelligenza che e' un prezioso dono divino.pertanto,da queste considerazioni, si deduce che non potra'mai essere sconfitto fino alla fine dei tempi.

    Da: Claudio Cavaliere
    Data: mercoledì 4 agosto 2010 alle ore 6:51

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