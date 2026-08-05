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Commenti alla frase di Milan Kundera
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Certo, ma solamente se dalla sconfitta uno ne trae un insegnamento.Da: Gladys BozanicData: martedì 4 agosto alle ore 11:45
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Vero..
Anche se rimane il solo pensiero sono ancora possibili segni di vitalità ad es. affettiva o produttiva o decisionale. Senza il pensiero attivo è negata ogni via di uscita dalle difficoltà della vita. In parole più dure: un uomo senza il pensiero non è più un uomo.Da: Giorgio MeneghelliData: martedì 4 agosto alle ore 5:44
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l'uomo è ciò che pensa cioè e' l'essenza del suo essere.un uomo che non si sforza di pensare bene fa offesa alla sua intelligenza che e' un prezioso dono divino.pertanto,da queste considerazioni, si deduce che non potra'mai essere sconfitto fino alla fine dei tempi.Da: Claudio CavaliereData: mercoledì 4 agosto 2010 alle ore 6:51