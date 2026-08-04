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Frase di Milan Kundera

Un uomo in grado di pensare non è sconfitto anche quando lo è sul serio.

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Breve biografia di Milan Kundera

Milan Kundera nasce a Brno, nell'attuale repubblica Ceca il giorno 1 aprile 1929. Suo padre Ludvik era un pianista e lo stesso Kundera da giovane è stato per un breve periodo un musicista jazz. D'altronde, la cultura musicale è sempre stata presente nella sua riflessione e nella sua formazione, avendo studiato sia filosofia che musica a...
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Biografia di Milan Kundera su Biografieonline.it

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