Stella Grant

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

A un metro da te: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Stella Grant e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Stella Grant è una paziente affetta da fibrosi cistica che utilizza attivamente i social media per far conoscere agli altri la sua malattia; è una ragazza socievole e passa la maggior parte del suo tempo con il suo migliore amico Poe, un ragazzo con la sua stessa malattia.



Un giorno Stella conosce un altro ragazzo affetto da FC, Will Newman, che si trova in ospedale per una terapia sperimentale, nel tentativo di liberarsi da un'infezione batterica che ha nei polmoni (Burkholderia Cepacia).



Stella è determinata a seguire...Leggi di più

Trailer del film A un metro da te

Frasi dei film settimanali, delle altre settimane