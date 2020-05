Frasi del film A un metro da te

Non lasciatevi ingannare dalla nostalgia di ciò che "poteva essere". Non poteva essere nient'altro. Altrimenti lo sarebbe stato.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione... e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

‐ Roy Batty ‐

Blade Runner