Nonno Kuzja

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulla fame

Frasi sulla dignità

Commenta

Educazione siberiana: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Nonno Kuzja (ruolo interpretato da John Malkovich) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

In un povero villaggio in Transnistria (nella Moldavia Orientale), il giovane Kolyma cresce in simbiosi con Gagarin, suo migliore amico, sotto l'attenta supervisione del nonno (e capo della comunità siberiana), che insegna loro come la vita debba essere affrontata nel rispetto di rigide regole. I due giovani, insieme a Mel e Vitalic, altri due ragazzi facenti parte della compagnia, apprendono così l'importanza dei tatuaggi, del rispetto nei confronti dei deboli e del disprezzo di alcune categorie sociali (come polizia, banchieri,...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Frasi dei film settimanali, delle altre settimane